Найсмішніші меми тижня: головна проблема Путіна, манікюр з жіночими грудьми

Карикатурист дотепно висміяв головну проблему, з якою доведеться боротися президенту Росії Володимиру Путіну до виборів у 2018 році. У мережі набирає популярності манікюр зі зображенням жіночих грудей. Американський ілюстратор Келлс О'Хаклі намалював портрети зі своєю коханою в стилі популярних мультсеріалів.

Карикатура на Путіна

Відомий російський карикатурист Сергій Йолкін іронічно зобразив головну проблему, з якою буде боротись Путін під час виборів у 2018 році.

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На карикатурі зображений Володимир Путін з закритим ротом, на якому можна вгадати написане прізвище Олексія Навального. Саме він, на думку художника, буде головною проблемою глави Кремля.

"Схоже, головне завдання передвиборної кампанії Путіна полягає в тому, щоб жодного разу не вимовити ім'я "Олексій Навальний". До березня буде нелегко протриматися", – йдеться у повідомленні до карикатури.

Реальна пара у різних мультиках

Келлс О'Хаклі намалював кілька картинок, на яких він та його кохана в образі героїв з популярних американських мультиків.

Всі фото він опублікував в своєму Instagram.

Гріффіни (The Family Guy)

Старі американські мультфільми 30-х років

Рік і Морті (Rick and Morty)

Сімпсони (The Simpsons)

Забігайлівка Боба (Bob's Burgers)

У стилі Disney

Перлина дракона (Dragon Ball)

Всесвіт Стівена (Steven Universe)

Час пригод (Adventure Time)

Південний Парк (South Park)

Жіночі груди на нігтях

Дивний тренд з’явився серед модниць – жінки замовляють собі манікюр із зображенням грудей. Стилі і форми манікюрів вражають – дехто малює легкий силует грудей на своєму нігті, але є й такі, що роблять "груди" на нігтях об'ємними, тоді їх можна не лише побачити, але й нащупати.

Жіночі груди на нігтях

Жіночі груди на нігтях

Жіночі груди на нігтях

Жіночі груди на нігтях

Жіночі груди на нігтях

Жіночі груди на нігтях

Жіночі груди на нігтях