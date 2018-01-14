Найсмішніші меми тижня: головна проблема Путіна, манікюр з жіночими грудьми
Карикатурист дотепно висміяв головну проблему, з якою доведеться боротися президенту Росії Володимиру Путіну до виборів у 2018 році. У мережі набирає популярності манікюр зі зображенням жіночих грудей. Американський ілюстратор Келлс О'Хаклі намалював портрети зі своєю коханою в стилі популярних мультсеріалів.
Карикатура на Путіна
Відомий російський карикатурист Сергій Йолкін іронічно зобразив головну проблему, з якою буде боротись Путін під час виборів у 2018 році.
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На карикатурі зображений Володимир Путін з закритим ротом, на якому можна вгадати написане прізвище Олексія Навального. Саме він, на думку художника, буде головною проблемою глави Кремля.
"Схоже, головне завдання передвиборної кампанії Путіна полягає в тому, щоб жодного разу не вимовити ім'я "Олексій Навальний". До березня буде нелегко протриматися", – йдеться у повідомленні до карикатури.
Реальна пара у різних мультиках
Келлс О'Хаклі намалював кілька картинок, на яких він та його кохана в образі героїв з популярних американських мультиків.
Всі фото він опублікував в своєму Instagram.
Гріффіни (The Family Guy)
Старі американські мультфільми 30-х років
Рік і Морті (Rick and Morty)
Сімпсони (The Simpsons)
Забігайлівка Боба (Bob's Burgers)
У стилі Disney
Перлина дракона (Dragon Ball)
Всесвіт Стівена (Steven Universe)
Час пригод (Adventure Time)
Південний Парк (South Park)
Жіночі груди на нігтях
Дивний тренд з’явився серед модниць – жінки замовляють собі манікюр із зображенням грудей. Стилі і форми манікюрів вражають – дехто малює легкий силует грудей на своєму нігті, але є й такі, що роблять "груди" на нігтях об'ємними, тоді їх можна не лише побачити, але й нащупати.
Жіночі груди на нігтях
Жіночі груди на нігтях
Жіночі груди на нігтях
Жіночі груди на нігтях
Жіночі груди на нігтях
Жіночі груди на нігтях
Жіночі груди на нігтях
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