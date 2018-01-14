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Найсмішніші меми тижня: головна проблема Путіна, манікюр з жіночими грудьми

20:07, 14 січня 4158 Читать новость на русском
Найсмішніші меми тижня
Найсмішніші меми тижня

Карикатурист дотепно висміяв головну проблему, з якою доведеться боротися президенту Росії Володимиру Путіну до виборів у 2018 році. У мережі набирає популярності манікюр зі зображенням жіночих грудей. Американський ілюстратор Келлс О'Хаклі намалював портрети зі своєю коханою в стилі популярних мультсеріалів.

Карикатура на Путіна

Відомий російський карикатурист Сергій Йолкін іронічно зобразив головну проблему, з якою буде боротись Путін під час виборів у 2018 році.

Дивіться також: Карикатурист покепкував з "святкової" заяви Путіна

На карикатурі зображений Володимир Путін з закритим ротом, на якому можна вгадати написане прізвище Олексія Навального. Саме він, на думку художника, буде головною проблемою глави Кремля.

"Схоже, головне завдання передвиборної кампанії Путіна полягає в тому, щоб жодного разу не вимовити ім'я "Олексій Навальний". До березня буде нелегко протриматися", – йдеться у повідомленні до карикатури.

Реальна пара у різних мультиках

Келлс О'Хаклі намалював кілька картинок, на яких він та його кохана в образі героїв з популярних американських мультиків.

Всі фото він опублікував в своєму Instagram.

Гріффіни (The Family Guy) https://24tv.ua/kuryozi_tag38

Гріффіни (The Family Guy)

Старі американські мультфільми 30-х років

Старі американські мультфільми 30-х років

Рік і Морті (Rick and Morty)

Рік і Морті (Rick and Morty)

Сімпсони (The Simpsons)

Сімпсони (The Simpsons)

Закусочна Боба (Bob's Burgers)

Забігайлівка Боба (Bob's Burgers)

У стилі Disney

У стилі Disney

Перлина дракона (Dragon Ball)

Перлина дракона (Dragon Ball)

Всесвіт Стівена (Steven Universe)

Всесвіт Стівена (Steven Universe)

Час пригод (Adventure Time)

Час пригод (Adventure Time)

Південний Парк (South Park)

Південний Парк (South Park)

Жіночі груди на нігтях

Дивний тренд з’явився серед модниць – жінки замовляють собі манікюр із зображенням грудей. Стилі і форми манікюрів вражають – дехто малює легкий силует грудей на своєму нігті, але є й такі, що роблять "груди" на нігтях об'ємними, тоді їх можна не лише побачити, але й нащупати.

Жіночі груди на нігтях

Жіночі груди на нігтях

Жіночі груди на нігтях

Жіночі груди на нігтях

Жіночі груди на нігтях

Жіночі груди на нігтях

Жіночі груди на нігтях

Жіночі груди на нігтях

Жіночі груди на нігтях

Жіночі груди на нігтях

Жіночі груди на нігтях

Жіночі груди на нігтях

Жіночі груди на нігтях

Жіночі груди на нігтях

Теги: Новини України США Володимир Путін Меми
Джерело: 24 Канал
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Новини за 14 січня
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