Найсмішніші меми тижня: купання Путіна на Водохреща та "Цицькадзе" від Ляшка

Тиждень, що минає був сповнений подій, які не залишилися поза увагою соціальних мереж. Найбільше інтернет-юзерів повеселив Володимир Путін, який у валянках і тулупі прийшов до ополонки на Водохреща, радикал Олег Ляшко, який неправильно вимовив прізвище віце-прем’єрки з питань Євроінтеграції Іванни Климпуш-Цинцадзе і назвав її "Цицькадзе" та "Цинцинадзе" та Володимир Гройсман у ролі Д'Артаньяна.

Путін в ополонці

Новина про купання президента Путіна в ополонці на Водохреща набула неабиякої популярності у соціальних мережах. Інтернет-користувачі взялися всіляко коментувати та глузувати з російського лідера.

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Російський президент підійшов до ополонки в чоловічому монастирі Ніло-Столобенської пустелі, що у Тверській області Росії у незвичайному для нього убранні – валянках і тулупі.

«Холодно? Не! Отлично!»: Путин в тулупе и валенках на Селигере pic.twitter.com/6xpDvqJZzE — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 19 января 2018 г.

Ульяновские курсанты в трусах - это, якобы, непотребство.



А дряхлеющий нацлидер в таком же виде - это, якобы, духовные скрепы. pic.twitter.com/RJBZs2c0u0 — Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) 18 января 2018 г.

#Путин посетил мужской монастырь и окунулся в прорубь. Как жаль, что по закону физики говно не тонет! https://t.co/cNJeWceyRz — Чокнутый горнист (@Buggy__Bugler) 19 січня 2018 р.

Путин на Крещение окунулся и нассал в холодную святую крещенскую воду. Простата уже не та.

Достоверный факт. — Myrotvorets.center (@peacein4rm) 19 січня 2018 р.

Крещенского чуда не произошло, Путин не утонул... Бога нет! — Иocиф Лeвинcoн (@Osya_Levinson) 19 января 2018 г.

Вот сравните с каким лицом окунаются в холодную прорубь, а с каким Путин в тёплую pic.twitter.com/v0FUOTPhmM — Максим Кац (@max_katz) 19 января 2018 г.

Черговий перл від Ляшка

Напередодні лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко, мабуть, настільки задумався про жіночі принади, що припустився кумедної помилки у вимові прізвища віце-прем’єрки з питань Євроінтеграції Іванни Климпуш-Цинцадзе.

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Політик говорячи про подолання бідності та проблеми населення, вирішив згадати вищезазначену політикиню, однак не зумів правильно вимовити її прізвище. У підсумку Ляшко її назвав "Цицькадзе" та "Цинцинадзе".

И были у нее три дочери: Цицькадзе, Цинцинадзе и Климпуш-Цинцадзе pic.twitter.com/v85UMmRes0 — Пындык (@Gandrushka) 19 січня 2018 р.

Як Ляшко обізвав Климпуш-Цинцадзе – і що з того вийшло https://t.co/LnaHYpvBWv pic.twitter.com/lJwMNI3HZT — Volodymyr Mylenko (@vmylenko) 19 січня 2018 р.

"Єврооптимісти" вимагають від Ляшка вибачень за образу віце-прем’єра з питань євроінтеграції Іванну Климпуш-Цинцадзе. pic.twitter.com/TfWl9OZ733 — ЧЕСНО (@chesno_movement) 17 січня 2017 р.

Гройсман-Д'Артаньян

Відомий блогер Богдан Процишин відреагував кумедною відеопародією "Коррупция" на слова прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, який вважає, що проблема корупції в Україні перебільшена і використовується ворогами для дестабілізації держави. Блогер переспівав пісню Михайла Боярського з фільму "Д'Артаньян і три мушкетери", яка називається "Констанція".