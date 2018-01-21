Найсмішніші меми тижня: купання Путіна на Водохреща та "Цицькадзе" від Ляшка
Тиждень, що минає був сповнений подій, які не залишилися поза увагою соціальних мереж. Найбільше інтернет-юзерів повеселив Володимир Путін, який у валянках і тулупі прийшов до ополонки на Водохреща, радикал Олег Ляшко, який неправильно вимовив прізвище віце-прем’єрки з питань Євроінтеграції Іванни Климпуш-Цинцадзе і назвав її "Цицькадзе" та "Цинцинадзе" та Володимир Гройсман у ролі Д'Артаньяна.
Путін в ополонці
Новина про купання президента Путіна в ополонці на Водохреща набула неабиякої популярності у соціальних мережах. Інтернет-користувачі взялися всіляко коментувати та глузувати з російського лідера.
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Російський президент підійшов до ополонки в чоловічому монастирі Ніло-Столобенської пустелі, що у Тверській області Росії у незвичайному для нього убранні – валянках і тулупі.
Черговий перл від Ляшка
Напередодні лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко, мабуть, настільки задумався про жіночі принади, що припустився кумедної помилки у вимові прізвища віце-прем’єрки з питань Євроінтеграції Іванни Климпуш-Цинцадзе.
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Політик говорячи про подолання бідності та проблеми населення, вирішив згадати вищезазначену політикиню, однак не зумів правильно вимовити її прізвище. У підсумку Ляшко її назвав "Цицькадзе" та "Цинцинадзе".
Гройсман-Д'Артаньян
Відомий блогер Богдан Процишин відреагував кумедною відеопародією "Коррупция" на слова прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, який вважає, що проблема корупції в Україні перебільшена і використовується ворогами для дестабілізації держави. Блогер переспівав пісню Михайла Боярського з фільму "Д'Артаньян і три мушкетери", яка називається "Констанція".