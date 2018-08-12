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Найсмішніші меми тижня: Тарас Шевченко свідомий автомобіліст, індійський Гітлер

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Насмішніші меми тижня
Насмішніші меми тижня / 24 Канал

У мережі засміяли спроби Львівської обласної державної адміністрації створити соціальну рекламу із українськими класиками. Депутат-мажоритарник індійського парламенту Naramalli Sivaprasad прийшов на засідання в костюмі Гітлера. Такими були головні теми обговорень та мемів у користувачів соцмереж цього тижня.

Українські класики за безпечні дороги

Недоречні підписи розміщені поруч із портретами письменників неабияк розвеселили людей. На безглузду соціальну рекламу звернули увагу у Facebook-спільноті "Рагу.лі".

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Креатив, який просто вимагає продовження. Леся Українка "Щоб не плакать, я гальмувала на пішоходних переходах". Пропонуйте далі,
– написали у групі під фото із львівською соцрекламою.

У мережі бурхливо відреагували на заклик.

меми
Люди запропонували свої варіанти соціальної реклами на дорогах

меми
Слід додати, що вони набагато влучніші, аніж соцреклама ЛОДА

меми
Народна творчість

меми
Перефразовані Шевченко та Франко

На допис у соцмережах відреагувала керівниця департаменту внутрішньої та інформаційної політики ЛОДА Ольга Березюк, яка опублікувала ще один варіант соціальної реклами із Лесею Українкою, проте визнала, що варіанти людей набагато цікавіші.

 Індійська реінкарнація Гітлера

Депутат-мажоритарник індійського парламенту Naramalli Sivaprasad прийшов на засідання в костюмі Гітлера.

Про це написав блогер Антон Ходза.

"Вимагає більше субвенцій на свій округ. Яким чином поєднуються Гітлер та субвенції – не пояснює", – зазначив він.

В мережі бурхливо відреагували на костюм політика.

Реакція на костюм індійського депутата


Реакція на костюм індійського депутата

Фото Кім Кардашян

Новий кадр Кім Кардашян, який зірка реаліті-шоу виклала у соцмережі, спровокував несподівану реакцію користувачів. На фото Кім зображена на ліжку в нижній білизні і кросівках Yeezy. Проте поза знаменитості і вираз її обличчя виглядають дивними і неприродними.

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Like butter. #Butter350’s #yeezy

Допис, поширений Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Користувачі мережі почерпнули натхнення із знімку Кім і наробили серію інтернет-мемів.

Теги: Новини Львова Курйозні новини Меми Нові правила дорожнього руху Індія
Джерело: 24 Канал
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