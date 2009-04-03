Найтлі побили

Кіра Найтлі знялася в рекламному ролику для Women's Aid.

Оскарівська номінантка Кіра Найтлі знялася у 2-хвилинному рекламному ролику для британської доброчинної кампанії Women's Aid, яка пропагує подолання насилля у проблемних сім`ях. Режисер відео - Джо Райт, який уже працював із акторкою над стрічкою "Спокутування".Відео на соціальну тематику справляє досить гнітюче враження. Адже, на екрані усе виглядає доволі реалістично: поки бойфренд Кіри жорстоко б`є акторку, камера віддаляється і стає зрозуміло, що все відбувається на порожньому знімальному майданчику. На екрані з`являється напис: "Чи не час комусь сказати - знято?". Побачити наживо рекламу наразі можна в англійських кінотеатрах та на британському телебаченні.