Найвідоміший довгобуд країни. Такої слави нажили собі Запорізькі мости – узагальнена назва магістралі безперервного руху, що проходить через острів Хортиця і поєднує береги Дніпра.

Ідея проєкту виникла ще наприкінці 90-х. Сучасні мостові переходи мали б вирішити проблему величезних заторів на мостах Преображенського, які не розраховані на потік автотранспорту, що перетинає ріку у наші дні. Натомість будівництво нових мостів, яке розпочалося у 2004-му, саме перетворилося на проблему. Нестабільне фінансування, зміни генеральних підрядників та низка інших труднощів призвели до того, що зведення об'єкта затягнулося на цілих 16 років! Багато скептиків припускали, що він так і не буде завершений.

Однак у 2020-му "довгобуд" отримав ще один шанс. Будівництво мостів у Запоріжжі стало ключовим і найдорожчим проєктом уряду України. Його реалізація коштуватиме майже 12 мільярдів гривень.

У тендері на виконання робіт перемогла Onur Group Ukraine (Онур Ґруп Україна) – частина міжнародної компанії Onur Group (Онур Ґруп). Для Онур Ґруп запорізькі мости – далеко не перший об'єкт подібного масштабу: на рахунку компанії – понад півтори сотні тисяч квадратних метрів мостових споруд, введених в експлуатацію по всьому світу.

Будівництво стартувало у квітні та просувається стрімкими темпами. На місці облаштували будівельне містечко та цементнобетонний завод, залучили найсучаснішу будівельну техніку. Зараз на об'єкті працюють майже пів тисячі людей. При цьому у пікові моменти компанія готова збільшити кількість працівників.

За проєктом, Запорізький міст – це магістраль безперервного руху завдовжки понад 9 кілометрів, яка складатиметься з шести транспортних розв’язок. У їх складі буде зведено 27 штучних споруд, зокрема два позакласні мости з окремими спорудами під кожний напрямок руху. Роботи на об'єкті ведуть цілодобово. Усе для того, аби вже до кінця року запустити рух по одній смузі з правого берега міста Запоріжжя до острова Хортиця.

Загалом же будівництво комплексу споруд планують завершити у 2022-му. Нові мости суттєво розвантажать транспортні магістралі не тільки міста, а й усього регіону. Саме це допоможе жителям Запоріжжя забути про корки та дасть змогу з комфортом добиратися у справах з одного берега Дніпра на інший. А для команди Oнур Груп Україна – цей проєкт є найамбітнішим та наймасштабнішим інфраструктурним проєктом України.