Найвищий добовий показник з початку пандемії: яка ситуація з COVID-19 у Чехії
За минулу добу, 2 вересня, в Чехії зафіксували рекордну кількість хворих на COVID-19. Так у країні виявили 650 нових випадків.
Така цифра є найвищим добовим показником в країні з початку пандемії COVID-19. Про це повідомило видання Novinky.
Важливо У світі вже понад 26 мільйонів хворих на COVID-19
У медіа зазначають, що велика кількість нових інфікованих частково пов'язано зі збільшенням кількості проведених тестів. В Чехії тільки за 2 вересня їх зробили понад 11 тисяч.
Проте динаміка захворюваності в країні є найгіршою серед усіх сусідніх країн.