За минулу добу, 2 вересня, в Чехії зафіксували рекордну кількість хворих на COVID-19. Так у країні виявили 650 нових випадків.

Така цифра є найвищим добовим показником в країні з початку пандемії COVID-19. Про це повідомило видання Novinky.

Важливо У світі вже понад 26 мільйонів хворих на COVID-19

У медіа зазначають, що велика кількість нових інфікованих частково пов'язано зі збільшенням кількості проведених тестів. В Чехії тільки за 2 вересня їх зробили понад 11 тисяч.

Проте динаміка захворюваності в країні є найгіршою серед усіх сусідніх країн.

Коронавірус у Чехії станом на 3 вересня 2020 року. Від початку епідемії хворобу виявили у 25 773 людини. З них вилікувалися – 18 326, а померли – 425.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу