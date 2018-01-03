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"Найзлішу" версію BMW M2 покажуть в Китаї

16:51, сьогодні 1255 Читать новость на русском
BMW M2 Competition
BMW M2 Competition / http://www.bmwblog.com/

У квітні компанія BMW планує показати найшвидшу заводську версію і без того не повільної BMW M2. Новинка отримає до своєї назви приставку Competition.

Під кришкою капота у BMW M2 Competition буде розташований модернізований шестициліндровий трилітровий турбомотор, вже знайомий шанувальникам баварських автомобілів за моделями M3 і M4. Правда, для M2 Competition його запал вгамували з 425 к.с. до 400 к.с. Але це все одно на 35 конячок більше, ніж у звичайної BMW M2.

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Зовнішніх відмінностей версії Competition буде не багато

Головні відмінності BMW M2 Competition ховаються в ходової частини. Модернізована підвіска, перероблена гальмівна система і внесені інші зміни, що впливають на поводження автомобіля на дорозі.

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Напевно кліренс буде занижений на догоду керованості

Зовнішні відмінності версії BMW M2 Competition будуть мінімальні. Найімовірніше новинка отримає кілька нових ексклюзивних варіантів кольору кузова. Думаємо, певні зміни будуть і в салоні, але які саме – поки не відомо.

Теги: Авто 24 BMW
Джерело: 24 Канал
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