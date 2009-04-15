Наживо краще!

Жива музика перемагає аудіозаписи!

Уперше в історії британської музичної індустрії прибутки за 2008 рік від живих концертів різноманітних виконавців перевищили прибутки від продажу альбомів. Так, живі виступи музикантам принесли 1901000 доларів; прибутки ж від продажу записів становлять на 100 тисяч меншу суму.Такі дослідження провела Організація з прав музичних виконавців Великобританії. Як заявив економіст та керівник Організації Уілл Пейдж: "Ми стаємо свідками історичного моменту - жива музика бере гору над музикою записаною." Пейдж, однак, зазначає, що під час ураховання офіційних даних із авторських відрахувань не враховуються продажі DVD. Однак, економісти прогнозують зростання прибутків від живих виступів і надалі.