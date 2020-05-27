Назвали п*дарасом та зламали ніс: у Харкові троє чоловіків напали на трансгендерну жінку

Троє невідомих чоловіків напали на трансгендерну жінку 24 квітня у Харкові. Спершу вони ображали жінку, а потім вдарили її в обличчя, зламавши ніс, та втекли.

Експерт з правозахисного ЛГБТ-центру "Наш світ" Олександр Зінченков розповів, що дівчині вдалося викликати поліцію, але нападники втекли, пише "Громадське".

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Як стався конфлікт

Ввечері 24 квітня до жінки звернулися троє невідомих чоловіків біля сигаретного кіоску. Спочатку вони звернулися до неї, як до дівчини, тож вона відповіла.

Однак потім зловмисники зрозуміли, що "щось не так" з голосом.

Почали ображати, називати п*дарасом. Потім її штовхнули, декілька разів вдарили в обличчя, зламали ніс. У неї пішла кров,

– сказав Зінченков.

Дівчину забрала швидка до лікарні, їй зробили операцію. Постраждала пролежала у лікарні декілька днів.

Реакція поліції

Жінка одразу викликала правоохоронців, однак нападники втекли, тож знайти їх не вдалося.

Вже у лікарні до потерпілої приходили поліцейські з Київського райвідділу Харкова брати свідчення. У перші дні після нападу жінку відправили на судово-медичну експертизу, однак про відкриття кримінального провадження не повідомляли.

Правозахисник розповів, що рапорт поліції зі свідченнями, які в неї брали у лікарні, "достатньо вбогий" і в ньому немає інформації про те, що напад стався через упередження щодо сексуальної орієнтації.

У поліції трансгендерну жінку назвали чоловіком

Згодом у пресслужбі поліції Харківщини повідомили про інцидент, однак трансгендерну 24-річну жінку назвали чоловіком.



У поліції Харкова трансгендерну жінку назвали чоловіком / Скриншот

Водночас слідчі розпочали кримінальне провадження за умисне легке тілесне ушкодження. Порушникам загрожує штраф у 850 гривень, 200 годин громадських робі або виправні роботи на строк до 1 року.

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