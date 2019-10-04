Назвали дві версії смертельної аварії літака під Львовом

Слідство розглядає дві основні версії авірійної посадки літака Ан12 під Львовом. У катастрофі загинули п'ятеро осіб, яких насмерть задавило вантажем.

Заступник міністра інфраструктури Юрій Лавринюк розповів, що наразі слідтво ще з'ясовує усі обставини інциденту.

Основне: Під Львовом впав вантажний військовий літак: є загиблі – деталі і фото

Розглядається дві версії події: скінчилося пальне та помилка пілота. Літак проходив не на візуальний прохід, а на інструментальний. Те, що під Львовом був сильний туман – воно не впливає,

– наголосив він.

Що відомо про аварію літака Ан12 під Львовом?Вранці 4 жовтня у селищі Жирівка поблизу Львова здійснив жорстку аварійну посадку вантажний літак Ан12. На його борту перебували 7 членів екіпажу та один супроводжуючий пасажир. Жертвами аварії стали п'ять осіб, ще твоє отримали поранення. Рятувальники, що прибули на місце трагедії, мусіли за допомогою спецтехніки діставати з салону загиблих та постраждалих.

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Водночас, мер Львова Андрій Садовий розповів, що людей у літаку задавило вантажем. У них не було шансів вижити.

Кабіна повністю зрізана, все порозкидувано. Вантаж, який був у літаку, задавив людей, які там перебували. Тому шансів ще когось знайти… Це дуже складно. Кажуть про 8 членів екіпажу. Трьох фактично врятували. По інших поки що ніякої позитивної інформації нема. Але багато фрагментів тіл розкидано біля самого літака,

– сказав Садовий.

Місце аварії літака Ан12 під Львовом

За словами мера, літак не мав сідати і дозаправлятися у Львові. Тому, важко зрозуміти, чому виникла уся надвичайна ситуація з повітряним судном.

"Літак попросив екстрену можливість дозаправитися, і просто недотягнув до злітно-посадкової смуги кілька кілометрів. Тут поблизу житлові будинки, тож якби він впав туди – була би катастрофа", – додав Садовий.

Що відомо про літак Ан12?Він належить авіакомпанії "Україна-Аероальянс". Судно експлуатується вже 51 рік. Він летів з іспанського Віго до турецького Стамбулу. Не виключено, що Ан12 міг перевозити контрабандний товар. У 2014 році борт вже потрапляв у скандал, пов’язаний із контрабандою.