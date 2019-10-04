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      Назвали дві версії смертельної аварії літака під Львовом

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      Смертельна аварія літака Ан12 під Львовом
      Смертельна аварія літака Ан12 під Львовом / Фото з Facebook

      Слідство розглядає дві основні версії авірійної посадки літака Ан12 під Львовом. У катастрофі загинули п'ятеро осіб, яких насмерть задавило вантажем.

      Заступник міністра інфраструктури Юрій Лавринюк розповів, що наразі слідтво ще з'ясовує усі обставини інциденту.

      Основне: Під Львовом впав вантажний військовий літак: є загиблі – деталі і фото

      Розглядається дві версії події: скінчилося пальне та помилка пілота. Літак проходив не на візуальний прохід, а на інструментальний. Те, що під Львовом був сильний туман – воно не впливає,
      – наголосив він.

      Що відомо про аварію літака Ан12 під Львовом?Вранці 4 жовтня у селищі Жирівка поблизу Львова здійснив жорстку аварійну посадку вантажний літак Ан12. На його борту перебували 7 членів екіпажу та один супроводжуючий пасажир. Жертвами аварії стали п'ять осіб, ще твоє отримали поранення. Рятувальники, що прибули на місце трагедії, мусіли за допомогою спецтехніки діставати з салону загиблих та постраждалих.

      До теми: Смертельна аварія літака Ан12 під Львовом: фото, відео

      Водночас, мер Львова Андрій Садовий розповів, що людей у літаку задавило вантажем. У них не було шансів вижити.

      Кабіна повністю зрізана, все порозкидувано. Вантаж, який був у літаку, задавив людей, які там перебували. Тому шансів ще когось знайти… Це дуже складно. Кажуть про 8 членів екіпажу. Трьох фактично врятували. По інших поки що ніякої позитивної інформації нема. Але багато фрагментів тіл розкидано біля самого літака,
      – сказав Садовий.

      Місце аварії літака Ан12 під Львовом

      За словами мера, літак не мав сідати і дозаправлятися у Львові. Тому, важко зрозуміти, чому виникла уся надвичайна ситуація з повітряним судном.

      "Літак попросив екстрену можливість дозаправитися, і просто недотягнув до злітно-посадкової смуги кілька кілометрів. Тут поблизу житлові будинки, тож якби він впав туди – була би катастрофа", – додав Садовий.

      Що відомо про літак Ан12?Він належить авіакомпанії "Україна-Аероальянс". Судно експлуатується вже 51 рік. Він летів з іспанського Віго до турецького Стамбулу. Не виключено, що Ан12 міг перевозити контрабандний товар. У 2014 році борт вже потрапляв у скандал, пов’язаний із контрабандою.

      blog_ava
      Під Львовом впав вантажний військовий літак: є загиблі – деталі і фото
      сьогодні
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      Автор: Наталя Боднар
      Теги: Новини України Аварія літака під Львовом Аварії та ДТП Новини Львова Андрій Садовий Жертви Розслідування
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