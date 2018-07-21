Назвали топ-10 найбільш небезпечних додатків для iOS та Android

Компанія Appthority з'ясувала, які з небезпечних додатків для iOS та Android є популярними в корпоративній сфері станом на 2018 рік.

Про це мовиться у звіті Appthority.

Додаткам привласнювали рівень ризику від 1 до 10. Слабким місцем додатків для Android найчастіше ставала вразливість, в iOS – вразливість та витік даних.

.

Топ найнебезпечніших додатків

Найнебезпечнішими додатками для Android назвали WhatsApp Messenger, Facebook Messenger, Telegram, Slacker Radio, Shazam, TripAdvisor, mytaxi.

Для iOS це рейтинг виглядає так: WhatsApp Messenger, Facebook Messenger, Waze, PayPal, WeChat, Telegram, eBay, The Weather Channel, Speedtest by Ookla.

Читайте також: Як смартфон впливає на здоров’я

Також експерти назвали і найбільш популярні серед заборонених додатків.

Android: Facebook Messenger, Wickr Me, WhatsApp Messenger, Signal, Facebook, Instagram.

iOS: Facebook Messenger, WhatsApp Messenger, Tinder, Facebook, QQ, WeChat.

Більше новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно