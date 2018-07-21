14:45
21 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
23°C 18°C
  • неділя
    24°C 18°C
  • понеділок
    24°C 17°C
  • вівторок
    25°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Макаронна фабрика росіян. Кістка від Путіна
Вєсті Кремля
20:58, 20 липня
Вєсті.UA. Біда червоного Петі. Поповнення ТОП-блогерів
Вєсті.UA
19:22, 20 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Смартфони

Назвали топ-10 найбільш небезпечних додатків для iOS та Android

475 Читать новость на русском
Аналітики склали антирейтинг додатків
Аналітики склали антирейтинг додатків / Unsplash

Компанія Appthority з'ясувала, які з небезпечних додатків для iOS та Android є популярними в корпоративній сфері станом на 2018 рік.

Про це мовиться у звіті Appthority.

Додаткам привласнювали рівень ризику від 1 до 10. Слабким місцем додатків для Android найчастіше ставала вразливість, в iOS – вразливість та витік даних.

.

Топ найнебезпечніших додатків

Найнебезпечнішими додатками для Android назвали WhatsApp Messenger, Facebook Messenger, Telegram, Slacker Radio, Shazam, TripAdvisor, mytaxi.

Для iOS це рейтинг виглядає так: WhatsApp Messenger, Facebook Messenger, Waze, PayPal, WeChat, Telegram, eBay, The Weather Channel, Speedtest by Ookla.

Читайте також: Як смартфон впливає на здоров’я

Також експерти назвали і найбільш популярні серед заборонених додатків.

Android: Facebook Messenger, Wickr Me, WhatsApp Messenger, Signal, Facebook, Instagram.

iOS: Facebook Messenger, WhatsApp Messenger, Tinder, Facebook, QQ, WeChat.

Більше новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно

Теги: Смартфони Техно Рейтинги
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Усик – Гассієв: анонс фіналу Всесвітньої боксерської суперсерії
сьогодні, 12:32 Усик – Гассієв: анонс фіналу Всесвітньої боксерської суперсерії
753
Добро без лиха чи лихо без добра: що українцям принесе новий закон про кредитування
сьогодні, 12:01 Добро без лиха чи лихо без добра: що українцям принесе новий закон про кредитування
Блог Медіа 814
В Луганске жить нужно тихо и на два лагеря: здесь дом и там дом
сьогодні, 08:15 В Луганске жить нужно тихо и на два лагеря: здесь дом и там дом
Ольга Черненко 1794
Динамо – Шахтар: анонс на матч Суперкубка України
сьогодні, 12:59 Динамо – Шахтар: анонс на матч Суперкубка України
126
Что ждет Украину после встречи Трампа и Путина – детальный обзор
20 липня, 22:01 Что ждет Украину после встречи Трампа и Путина – детальный обзор
Блог Медіа 1362
Компанія Маска продемонструвала концепт революційного Tesla Phone: огляд, характеристики, ціна
 10 квітня , 17:08
10 "секретних" кодів для Android, які допоможуть у непередбачуваних ситуаціях
 10 квітня , 08:12
В Індії телефон став причиною смерті підлітка
 1 квітня , 17:09
Інноваційне диво від Huawei: компанія сертифікувала нове покоління швидкої зарядки Super Charge
13 липня , 08:03
Антирейтинг смартфонів: рейтинг найбільш ненадійних гаджетів
 сьогодні , 18:01
Huawei проти Apple: хто продасть більше смартфонів у 2018-му
 сьогодні , 16:01
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук