Названа кількість осіб, яких Порошенко позбавив громадянства у 2017 році

У 2017 році Президент України Петро Порошенко позбавив громадянства майже 5 тисяч 200 осіб. При цьому глава держави прийняв до громадянства менше 1 тисячі осіб.

Про це повідомляє видання "Українські Новини" із посиланням на отриману Адміністрації Президента відповідь на запит журналістів.

"Протягом 2017 року до громадянства України було прийнято 957 осіб", – мовиться у відповіді АП.

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Зазначається, що 94 особи, які отримали громадянство, були раніше особами без громадянства.

Укази про припинення громадянства були видані внаслідок виходу з громадянства 4 тисяч 296 осіб, втрати громадянства 47 особами і за передбаченими міжнародними договорами підставами щодо 825 осіб.