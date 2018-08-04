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Названі імена арбітрів, яких підозрюють у договірних матчах

328 Читать новость на русском
Володимир Міланич (по центру)
Володимир Міланич (по центру)

Стали відомі імена арбітрів та інспекторів, яких Федерація футболу України може пожиттєво дискваліфікувати через причетність до договірних матчів.

З 6 серпня поліція буде викликати на допити людей, яких звинувачують в участі у договірних матчах. Спершу вони будуть викликатися на допити в якості свідків, але їх статус в ході слідчих дій може бути перекваліфікований в підозрюваних.

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До списку потрапив один арбітр УПЛ – Володимир Міланич, у якого в сумці знайшли 17 тисяч доларів. Решта – арбітри, асистенти, інспектори Першої, Другої, молодіжної ліг, повідомляє youtube-телеканал ТаТоТаке.

До переліку потрапили: Міланич (УПЛ), Віктор Арановський, Павлюк, Олександр Шандор, Сахно, Маляр, Петренко, Олексій Деревинський, Кривушкін, Кальонов (Перша ліга), Пісоцький (Друга ліга), Садовий, Панасюк (U-19), Вишневський, Курцеба, Почепецький, Сердюк, Дорошенко, Соботюк, Старча, Кузьменко, Притула, Ковальчук (асистенти), Дяденко, Лемех, Скорейко, Головко, Боклажко (інспектори).

Нагадаємо, що за даними Нацполіції, слідчі вже провели десятки обшуків та низку процесуальних заходів за фактами організації в Україні договірних матчів.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24.

Теги: Новини спорту Скандал з договірними матчами в Україні
Джерело: 24 Канал
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