Названі імена арбітрів, яких підозрюють у договірних матчах

Стали відомі імена арбітрів та інспекторів, яких Федерація футболу України може пожиттєво дискваліфікувати через причетність до договірних матчів.

З 6 серпня поліція буде викликати на допити людей, яких звинувачують в участі у договірних матчах. Спершу вони будуть викликатися на допити в якості свідків, але їх статус в ході слідчих дій може бути перекваліфікований в підозрюваних.

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До списку потрапив один арбітр УПЛ – Володимир Міланич, у якого в сумці знайшли 17 тисяч доларів. Решта – арбітри, асистенти, інспектори Першої, Другої, молодіжної ліг, повідомляє youtube-телеканал ТаТоТаке.

До переліку потрапили: Міланич (УПЛ), Віктор Арановський, Павлюк, Олександр Шандор, Сахно, Маляр, Петренко, Олексій Деревинський, Кривушкін, Кальонов (Перша ліга), Пісоцький (Друга ліга), Садовий, Панасюк (U-19), Вишневський, Курцеба, Почепецький, Сердюк, Дорошенко, Соботюк, Старча, Кузьменко, Притула, Ковальчук (асистенти), Дяденко, Лемех, Скорейко, Головко, Боклажко (інспектори).

Нагадаємо, що за даними Нацполіції, слідчі вже провели десятки обшуків та низку процесуальних заходів за фактами організації в Україні договірних матчів.

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