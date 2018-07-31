Названо корисну властивість селфі
Дослідження підтвердили, що робити знімки на фронтальну камеру смартфону корисно – селфі піднімають самоооцінку.
Про це заявили аналітики фітнес-порталу FitRated, які провели масштабне опитування, передає Еlitedaily.
З їх слів, коли людина шукає для селфі вигідні ракурси, то її самооцінка піднімається.
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В результаті дослідження фахівці виділили три групи. Перша група не користувалася соцмережами взагалі і не робила селфі. Друга група проводила у соцмережах від однієї до двох годин на день і робили 1-2 селфі в місяць. Учасники третьої групи "сиділи" у соцмережах понад 3 годин щодня та робили більше трьох фото в місяць
З'ясувалась така закономірність, що чим більше часу люди проводили у соцмережах – тим більше значення надавали зовнішності і частіше порівнювали себе з оточуючими.
І ті, хто робив більше трьох селфі в місяць – більш впевнені у собі. А секрет лише в тому, для чого ви фотографуєтесь.
Вам слід запитати себе, чому ви робите селфі – щоб підняти собі настрій, позмагатися з друзями і підписниками, заради розваги або щоб запам'ятати щасливі моменти,
– зазначив лікар Роберт Глеттер з лікарні Ленокс Хілл в США.
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