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ВБИВСТВО ВІТАЛІЯ ОЛЕШКА "САРМАТА" ВАЛЮТА ДТП З HUMMER У КИЄВІ

Названо корисну властивість селфі

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Селфі піднімають самооцінку
Селфі піднімають самооцінку / Фото з відкритих джерел

Дослідження підтвердили, що робити знімки на фронтальну камеру смартфону корисно – селфі піднімають самоооцінку.

Про це заявили аналітики фітнес-порталу FitRated, які провели масштабне опитування, передає Еlitedaily.

З їх слів, коли людина шукає для селфі вигідні ракурси, то її самооцінка піднімається.

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В результаті дослідження фахівці виділили три групи. Перша група не користувалася соцмережами взагалі і не робила селфі. Друга група проводила у соцмережах від однієї до двох годин на день і робили 1-2 селфі в місяць. Учасники третьої групи "сиділи" у соцмережах понад 3 годин щодня та робили більше трьох фото в місяць

З'ясувалась така закономірність, що чим більше часу люди проводили у соцмережах – тим більше значення надавали зовнішності і частіше порівнювали себе з оточуючими.

І ті, хто робив більше трьох селфі в місяць – більш впевнені у собі. А секрет лише в тому, для чого ви фотографуєтесь.

Вам слід запитати себе, чому ви робите селфі – щоб підняти собі настрій, позмагатися з друзями і підписниками, заради розваги або щоб запам'ятати щасливі моменти,
– зазначив лікар Роберт Глеттер з лікарні Ленокс Хілл в США.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я Психологія Техно дослідження
Джерело: 24 Канал
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