Названо найкращі пісні про літо

Музичний портал The Fader створив список з 13 найкращих літніх пісень. Рейтинг очолила композиція Summer Nights з мюзиклу "Бріолін".

"Гадаю, що ви за законом зобов'язані послухати цю пісню хоча б один раз кожного літа", – написали автори рейтингу.

Читайте також: "Не слухайте Вікторію": учасниця Spice Girls підтвердила возз'єднання гурту

Grease, "Summer Nights": відео

Також до списку увійшли пісні, як Cruel Summer групи Bananarama, Summertime Sadness Лани Дель Рей, Soak Up The Sun Шеріл Кроу, Summer Nights репера Lil Rob, Steal My Sunshine групи Len, Teenage Dream Кеті Перрі, Sunshine репера Lil 'Flip, Corona And Lime репера Шуейз, Summertime музиканта Vybz Kartel, It Was A Good Day репера Ice Cube, Summer Girls колективу LFO і Tonite діджея DJ Quik.

Bananarama, "Cruel Summer": відео

Lana Del Rey, "Summertime Sadness": відео

Sheryl Crow, "Soak Up The Sun": відео

Lil Rob, "Summer Nights": відео

Len, "Steal My Sunshine": відео

Katy Perry, "Teenage Dream": відео

Lil' Flip, "Sunshine": відео

Shwayze, "Corona And Lime": відео

Vybz Kartel, "Summertime": відео

Ice Cube, "It Was A Good Day": відео

LFO, "Summer Girls": відео

DJ Quik, "Tonite": відео