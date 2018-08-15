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ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Названо номінантів на найкращий гол у сезоні 2017/18

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Гол Кріштіану Роналду у фіналі Ліги Чемпіонів
Гол Кріштіану Роналду у фіналі Ліги Чемпіонів

УЄФА представив номінантів на кращий гол сезону-2017/2018. Список з 11 голів склали технічні спостерігачі європейської організації.

Крім неймовірного удару Роналду через себе, в списку також можна побачити красиві голи з юніорських матчів, футзалу та навіть матчів жіночого футболу.

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Список кандидатів на найкращий гол у сезоні-2017/18

Люсі Бронза ("Ліон" – "Манчестер Сіті", жіноча Ліга чемпіонів);
Ольга Кармона (Швейцарія – Іспанія, чемпіонат світу серед дівчат до 19 років);
Елісандро ("Спортінг" – "Інтер", кубок УЄФА з футзалу);
Елліот Емблтон ("Туреччина" – "Англія", чемпіонат Європи серед юнаків до 19 років);
Крістіан Еріксен (Ірландія – Данія, європейська кваліфікація до ЧС-2018);
Паулу Ештрела ("Порту" – "Бешикташ", юнацька ліга УЄФА);
Ева Наварро (Німеччина – Іспанія, чемпіонат Європи серед дівчат до 17 років);
Дімітрі Пайє ("Марсель" – "РБ Лейпциг", Ліга Європи);
Гонсалу Рамуш (Словенія – Португалія, чемпіонат Європи серед юнаків до 17 років);
Рікардінью (Португалія – ​​Румунія, Євро-2018 з футзалу);
Кріштіану Роналду ("Ювентус" – "Реал", Ліга чемпіонів).

Подивитися відео голів та проголосувати можна на офіційному сайті УЄФА.

Нагадаємо, у минулому році кращим голом сезону став м'яч форварда "Ювентуса" Маріо Манджукича у ворота "Реала" (1:4) у фіналі Ліги чемпіонів.

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Теги: Футбол Новини спорту УЄФА
Джерело: 24 Канал
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