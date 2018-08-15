Названо номінантів на найкращий гол у сезоні 2017/18

УЄФА представив номінантів на кращий гол сезону-2017/2018. Список з 11 голів склали технічні спостерігачі європейської організації.

Крім неймовірного удару Роналду через себе, в списку також можна побачити красиві голи з юніорських матчів, футзалу та навіть матчів жіночого футболу.

Читайте також: Лунін може стати четвертим українцем, який вигравав Суперкубок УЄФА

Список кандидатів на найкращий гол у сезоні-2017/18

Люсі Бронза ("Ліон" – "Манчестер Сіті", жіноча Ліга чемпіонів);

Ольга Кармона (Швейцарія – Іспанія, чемпіонат світу серед дівчат до 19 років);

Елісандро ("Спортінг" – "Інтер", кубок УЄФА з футзалу);

Елліот Емблтон ("Туреччина" – "Англія", чемпіонат Європи серед юнаків до 19 років);

Крістіан Еріксен (Ірландія – Данія, європейська кваліфікація до ЧС-2018);

Паулу Ештрела ("Порту" – "Бешикташ", юнацька ліга УЄФА);

Ева Наварро (Німеччина – Іспанія, чемпіонат Європи серед дівчат до 17 років);

Дімітрі Пайє ("Марсель" – "РБ Лейпциг", Ліга Європи);

Гонсалу Рамуш (Словенія – Португалія, чемпіонат Європи серед юнаків до 17 років);

Рікардінью (Португалія – ​​Румунія, Євро-2018 з футзалу);

Кріштіану Роналду ("Ювентус" – "Реал", Ліга чемпіонів).

Подивитися відео голів та проголосувати можна на офіційному сайті УЄФА.

Нагадаємо, у минулому році кращим голом сезону став м'яч форварда "Ювентуса" Маріо Манджукича у ворота "Реала" (1:4) у фіналі Ліги чемпіонів.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24