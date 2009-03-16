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NBA. Регулярний чемпіонат

10:33, 16 березня 2009 212

"Атланта" здобула п'яту поспіль перемогу.

Джей-Джей нестримний! 35 пунктів Джо Джонсона принесли впевнену перемогу його "Атланті" над гостями із Портленду. Гідний опір "Трейл Блейзерс" чинили лише впродовж першої половини зустрічі. Втім ще до великої перерви господарі завдяки зусиллям Джонсона та дивовижним кидкам грузинського центрового Зази Пачулії здобули гандикап у три очки – 42:39.У третій чверті перевага "Яструбів" росла, мов на дріжджах. Гості ніяк не могли собі дати ради із 109 кілограмами Джоша Сміта, а легкий і мобільний Джонсон невпинно набирав свої пункти. 98:80. П'ята перемога поспіль для "Атланти" і в "Яструбів" є всі шанси, аби стати четвертою командою у Східній конференції, що після "Клівленда", "Бостона" та "Орландо" гарантує собі місце в плей-офф Національної асоціації.В інших поєдинках ігрового дня "Торонто" розгромило "Індіану". "Детройт" на власному паркеті поступився "Мемфісу". Домашні перемоги в активі "Мілуокі", "Філадельфії" та "Лейкерс".Завчасно гарантовані місця в раунді плей-офф не шкодять результатам "Клівленда" та "Орландо" - ці команди продовжують свої звитяжні серії. "Вашингтон" з відривом лише у два пункти переграв "Сакраменто". У супер-результативному поєдинку "Фінікс" виявився сильнішим від "Голден Стейт". "Кліпперс" здолав "Нью-Джерсі".  
Джерело: 24 Канал
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Новини за 16 березня 2009
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