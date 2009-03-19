NBA. Регулярний чемпіонат

"Фінікс" зберігає шанси на вихід у плей-оф.

Сонячна надія продовжує жевріти. "Фінікс Санс" не опускають рук впродовж останніх трьох матчів в регулярному чемпіонаті NBA - команда зберігає ще шанси на вихід у плей-оф. Дев’яті у Західній конференції приймали "Філадельфію".Граючи практично без захисту команди демонстрували приблизно рівну гру впродовж перших трьох чвертей, і лише у заключній господарям паркету вдався ривок. В першу чергу слід відзначити злагоджені командні дії "Фінікса" - із феноменального квартету "Санс", кожен із учасників якого накидав поза 20 очок, важко виділити когось одного. Але двох таки відзначимо - Шакіл Оніл із 26 очками став найрезультативнішим у матчі, а 11 підбирань дозволили центровому оформити дабл-дабл. Традиційно виблискував і Стів Неш - 24 очки і 10 передач. 126 на 116 - від восьмого у Конференції "Далласу" "Фінікс" відділяє чотири перемоги.В овертайму чинний чемпіон "Бостон" здолав "Маямі", "Портленд" був сильнішим за "Індіану", а "Шарлот" за "Сакраменто". Вдало діяли в гостях баскетболісти "Нью-Джерсі", "Денвера" і "Орландо"."Нью-Орлеан" лише на одне очко перевершив "Міннесоту", "Чикаго" впоралось із "Оклахомою". В рідних стінах тріумфували: "Х’юстон", "Лос-Анджелес Кліпперс" і "Фінікс".