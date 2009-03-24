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NBA. Регулярний чемпіонат

09:47, 24 березня 2009 281

"Орландо" виграло третій матч поспіль, намагаючись догнати "Бостон".

Переслідування Бостона - чим не мотивація. З усіх сил прагне закінчити регулярний чемпіонат NBA на другому місці у Східній конференції "Орландо". Черговий крок підопічні Стена ван Ганді зробили на "Медіссон Сквер гарден". Місцеві "Нікс", відверто кажучи, втрачали значно більше у випадку поразки - "Нью-Йорк" ще зберігає шанси на вісімку найкращих, тож і кинулись вперед із перших хвилин. Дюон, Лі, Чендлер і Річардсон робили усе, аби місцева публіка не хвилювалась за підсумковий результат. Зрештою "Нікс" таки не встояли. "Меджик" видали просто феноменальну заключну чверть передусім завдяки Туркоглу і Ховарду. А Двайт у підсумку став найрезультативнішим у протистоянні, та ще й оформив далб-дабл - 29 очок і 14 підбирань. У "Нью-Йорка" щоправда був шанс на порятунок, але у заключні секунд фортуна не була прихильною до господарів паркету. 106 на 102 за "Орландо".Як з’ясувалось, "Меджик" відставання від чемпіона не скоротили "Бостон" вдома був сильнішим за "Лос-Анджелес Кліпперс". Наполегливо долає суперників у боротьбі за місце під сонцем "Фінікс", який виграв вже п’ятий матч поспіль. "Атланта" переграла "Міннесоту", "Чикаго" в гостях здолало "Вашингтон", "Маямі" виграло у "Мемфіса", а "Філадельфія" в овертаймі дотиснула "Портленд".  
Джерело: 24 Канал
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Новини за 24 березня 2009
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