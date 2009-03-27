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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

NBA. Регулярний чемпіонат

12:35, 27 березня 2009 258

Шакіл О'Ніл може не зіграти в плей-офф.

"Фінікс" ще зберігає шанси пробитися до вісімки кращих у Західній конференції, однак "сонячні" суттєво ускладнили собі це завдання поразкою в Портленді. Шак у звітному поєдинку здобув 20 очок і став найрезультативнішим гравцем своєї команди, однак цього не вистачило, аби дати бій підопічним Нейта МакМіллана. Це один із показових епізодів матчу. Найкрасивіший блок-шот ігрового дня і швидка контратака, результативно завершена Трейвісом Аутло.До перерви перевага "Трейл Блейзерс" склала 8 очок, а в третій чверті господарі просто знищили Шака та компанію. "Портленд" грав ефектно і результативно. Особливо старалися Олдрідж та Рой, які на двох за гру накидали 55 пунктів.А розігруючий "Портленда" Руді Фернандес мабуть вирішив, що якщо на спині п'ятий номер, то потрібно закидати по п'ять очок. Навіть якщо до завершення чверті залишилося заледве три секунди. Всього в активі іспанця 5 влучних кидків з-за 3-очкової дуги.Підсумок матчу невтішний для "Санс" – 129:109, перемога "Портленда". Велетень Шак може вперше за 16 років не зіграти в плей-офф, адже "Фінікс" наразі дев'ятий на Заході. В інших поєдинках дня перемоги святкували "Лейкерс" та "Чикаго".  
Джерело: 24 Канал
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Новини за 27 березня 2009
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