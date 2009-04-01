NBA. Регулярний Чемпіонат

"Флорида Пантерз" продовжують боротьбу за плей-оф.

Пантери не здаються! "Флорида" продовжує переслідувати ласу здобич - путівку до Кубка Стенлі у регулярному Чемпіонаті NHL. "Пантерс" здобули третю поспіль перемогу на своєму льоду перегравши "Оттаву". Сухий перший період команди сповна компенсували фанам у наступних третинах гри. Місцевим уболівальникам сподобались три шайби "Флориди" закинуті у другій 20-хвилинці. Канадців по разу засмутили Хортон, Зеднік та Маккейб. Тим паче, пропустили улюбленці трибун лише одного разу від Келлі. Зовсім скрутним становище гостей стало, коли у третьому періоді до чотирьох-один перевагу "Пантерс" збільшив Вайс. Одне взяття воріт зусиллями Камполі "Сенаторс" таки відіграли. Та от пішовши вабанк шістьма польовими, під завісу матчу отримали ще й вп'яте. 5:2 у підсумку. Дев'ята у Східній Конференції "Флорида" дихає у спину "Нью-Йорк Рейнджерс" і "Монреалю"."Канадіенс", до слова, цього разу втримались на прохідній до плей-оф восьмій позиції завдяки домашній перемозі над "Чикаго". Своїх суперників переграли також "Бостон", "Коламбус", "Ванкувер", "Анахайм" і "Даллас".