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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

NBA. Регулярний чемпіонат

15:37, 4 квітня 2009 189

"Індіана" зазнала 15-ої домашньої поразки в сезоні.

"Індіана" ускладнила собі життя. Шанси на участь у раунді плей-оф стали для "іноходців" доволі примарними після домашньої поразки від "Сан-Антоніо". Господарі "Консеко-Філдхауса" провалили першу чверть, поступившись у ній 10 пунктами, а потім упродовж усієї гри намагалися наздогнати Паркера та компанію. До слова, саме Тоні Паркер найбільше попсував нерви "Індіані". В його активі 31 очко та 10 результативних передач. Ще один дабл-дабл - у Тіма Данкана. 11 підбирань і 22 пункти. Господарі, завдяки влучним кидкам із дальньої дистанції Грейнджера та Мерфі, обігнали "шпор" за дві хвилини до фінальної сирени. Втім ендшпіль був усе ж за гостями.35 очок і титул найрезультативнішого гравця матчу стали для Денні Грейнджера слабкою втіхою. 121 на 126. Тепер "Індіані" потрібно перемагати щонайменше у п'яти матчах із шести, що залишились. І сподіватися, що "Детройт" і "Чикаго" набиратимуть обмаль пунктів.Четверту перемогу здобув "Бостон", третю - "Мемфіс". "Маямі" на виїзді переграв "Шарлот", а "Портленд" - "Оклахому"."Чарівники" з "Орландо" розтрощили "Клівленд". Впродовж трьох матчів не відчуває смаку перемоги "Юта", такий же показник у "Сакраменто". "Голден Стейт" переграв "Новий Орлеан", а "Лейкерс" прогнозовано виявився сильнішим від "Х'юстона".    
Джерело: 24 Канал
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Новини за 4 квітня 2009
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