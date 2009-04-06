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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

NBA. Регулярний чемпіонат

13:42, 6 квітня 2009 272

"Юта" до мінімуму скоротила відставання від "Нью-Орлеана".

Боротьба за вище місце. "Юта Джаз" та "Нью-Орлеан Хорнетс" вже гарантували собі місце у розіграші плей-оф Національної баскетбольної асоціації, а тепер борються за якомога вищу позицію в Західній конференції. Цього разу більше бажання проявили "джазмени". Попри статус гостя, "Юта" вже в першій чверті здається позбавила "Новий Орлеан" шансів на тріумф - 41 на 19. Розтринькати таку перевагу в наступних частинах поєдинку було не просто, тож "джазмени" навіть не намагалися. Натомість утримували суперників на зручній дистанції і вели матч до логічного завершення. Хорнетс, наче пробували наздогнати опонентів, та блискучі дії стартової п’ятірки "Юти", кожен представник якої набрав більше 10 очок, звели всі старання Пола і компанії нанівець, тож 108 на 94 у підсумку.  "Клівленд" розбив "Сан-Антоніо", "Даллас" практично зруйнував останні надії "Фінікса" на плей-оф, "Детройт" вирвав перемогу у "Шарлот". На виїзді тріумфували "Нью-Йорк", "Денвер" та "Індіана". "Х’юстон" не мав проблем із "Портлендом", "Нью-Джерсі" здолало "Філадельфію". "Голден Стейт" виявився сильнішим за "Сакраменто", а "Лейкерс" виграли лос-анджелеське дербі.  
Джерело: 24 Канал
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Новини за 6 квітня 2009
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