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NBA. Регулярний чемпіонат

10:12, 9 квітня 2009 223

"Атланта Хоукс" гарантувала собі 4-е місце на Сході.

Результативна гра, попри відсутність мотивації. "Атланта Хоукс" і "Мілуокі Бакс" вже знають свою долю після завершення регулярного чемпіонату NBA, однак це не завадило їм зіграти наднапружений поєдинок між собою. Перша половина гри краще вдалася гравцям "Мілуокі", які проводять свої останні матчі у році - адже в плей-оф вже точно не потраплять. За дві стартові чверті "Бакс" встигли заробити перевагу в 9 очок. В третій ж 12-хвилинці вже баскетболісти "Атланти" продемонстрували завдяки чому гарантували собі четверту сходинку Ссхідної конференції. Сміт, Хорфорд, Джонсон та Бібі настільки серйозно взялися до справи, що в передостанній чверті розбили господарів 31 на 12. "Бакс" майже виправили ситуацію у четвертій чверті, але згаданий квартет "Атланти", який до слова, у сумі набрав 92 очки, привів до перемоги саме "Яструбів" - 113 на 105. Також цієї ночі вдома зуміли тріумфувати "Клівленд", "Індіана" та "Орландо". "Портленд" переграв "Сан-Антоніо", прогнозовано здолали суперників "Бостон" і "Детройт". "Даллас" став останньою командою що вийшла у плей-оф на Заході. Перемога "Фінікса" таким чином вже не мала жодного значення. "Денвер" здолав "Оклахому", а "Міннесота" - "Голден Стейт".   
Джерело: 24 Канал
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Новини за 9 квітня 2009
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