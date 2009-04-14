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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

NBA. Регулярний чемпіонат

10:40, 14 квітня 2009 271

"Клівленд" - переможець регулярної першості.

В Індіанаполісі, як удома. "Клівленд Кавальєрс" здобув п'яту перемогу поспіль у матчі проти "Індіани Пейсерс". Надії на вдалий результат останньої домашньої гри сезону, що їх вболівальникам "Консеко Філдхауса" у дебюті гри подарували дальні кидки Мерфі та Грейнджера, розвіялися із закінченням першої чверті. Адже, як говориться у клівлендському прислів'ї, проти Леброна немає прийому. Капітан гостей Леброн Джеймс суперників на паркеті не мав, закидав надскладні м'ячі і в підсумку набрав за гру 37 очок. Це, однак, не допомогло йому стати найрезультативнішим гравцем поєдинку - у активі Грейнджера на пункт більше. Ще до великої перерви "Клівленд" забезпечив собі перевагу у 15 очок, а потім спокійно допровадив гру до перемоги. 117 на 109. "Кавалеристи" здобувають титул переможців регулярного чемпіонату, "Індіані" ж до завершення сезону залишилась одна гра. П'яту перемогу поспіль здобуло також "Чикаго". За невихід до стадії плей-оф перемогами реабілітується перед своїми вболівальниками "Торонто", "Нью-Джерсі" та "Мілуокі". Кращі позиції в наступному раунді прагне завоювати "Даллас" - перемога над "Міннесотою". По 20 пунктів виграли у своїх суперників "Х'юстон" та "Денвер", 30 - "Портленд". Перемоги на власному паркеті також у активі "Юти" ти "Фінікса". Два очки з Окленда везуть баскетболісти "Сан-Антоніо".  
Джерело: 24 Канал
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Новини за 14 квітня 2009
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