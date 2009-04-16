NBA. Регулярний чемпіонат

А на остаток потішили вболівальників.

"Портленд Трейл Блейзерс" у останньому поєдинку регулярної першості, результат якої вже не мав жодного значення для турнірного становища, розгромили другу команду Заходу - "Денвер Наггетс".Після рівної першої чверті, господарі захопили ініціативу у другій. У складі баскетболістів із Орегону виділявся Руді Фернандес. Іспанець тероризував "самородків" трьохочковими кидками. До великої перерви "Портленд" уже вигравав 53 на 34. Наздоганяти суперників денверці кинулися у третій чверті - за 2 хвилини до останньої перерви перевага господарів складала лише 5 очок. Однак на останній період зустрічі більше чи то сил, чи то натхнення залишилося у "Трейл Блейзерс". Орегонці набрали вдвічі більше очок, аніж опоненти і в підсумку перемогли 104 на 76. Найрезультативніший гравець поєдинку - Трейвіс Аутло, 21 очко.У чвертьфіналах Західної конференції "Портленд" тепер протистоятиме "Х'юстону", а "Денвер" - "Новому Орлеану". "Лейкерс" зіграє проти "Юти", у техаському дербі поміряються силами "Сан-Антоніо" та "Даллас".Переможець регулярного чемпіонату - "Клівленд" - гратиме проти "Детройту". Чинний чемпіон - "Бостон" - зустрінеться із "биками" із Чикаго. Ще два чвертьфінали Заходу: "Орландо" проти "Філадельфії" та "Атланта" проти "Маямі".