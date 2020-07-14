У Національному банку України вважають, що вже час переглянути терміни надання кредитних канікул для українців. А все через те, що у банківській системі за період пандемії та кризи накопичився дисбаланс.

Кредитні канікули слід скасувати

Про це в інтерв'ю Інтерфакс-Україна, опублікованому 13 лютого, говорила виконувачка обов'язків керівниці НБУ Ктерина Рожкова.

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Вона зазначила, що весною Нацбанк підтримав ідею "кредитних канікул". Однак тепер, у час переходу до адаптивного карантину, це питання слід переглянути.

Рожкова звернула увагу на таке:

Не всі боржники мали фінансові труднощі, але залюбки користувалися кредитними канікулами.

Натомість усі банки України продовжували здійснювати виплати за депозитами.

Це й призвело до вимивання ліквідних коштів із фінансових установ та дисбалансу в банківській системі України.

Банки повинні розробити програми реструктуризації

Катерина Рожкова наголосила, що після завершення карантину клієнти банків не повинні залишатися наодинці з проблемою кредитів. Банки вже зараз повинні розробити програми реструктуризації.

Щойно закінчиться карантин, ви вже повинні клієнту запропонувати на вибір: є чотири програми, ти вибираєш будь-яку, – щоб він не витрачав час і сили й працював,

– наголосила Рожкова.

І, звісно, бізнес повинен отримати нові кредитні продукти, які "допоможуть кожній окремій компанії відновитися у посткарантинний період".

Нагадаємо Які банки ввели кредитні канікули для фізосіб: список.

До слова, в цьому ж інтерв'ю Рожкова висловила сподівання, що вже "в четвертому кварталі можна буде масово запускати іпотеку". При цьому найбільш стабільним позичальникам можна буде дати кредит під 10% річних.