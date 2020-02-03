НБУ продав понад 143 мільйони доларів з валютних резервів: що це означає

Національний банк України з 27 по 31 січня продав 143,5 мільйона доларів з міжнародних золотовалютних резервів. Все для підтримки курсу гривні.

Продаж валюти із золотовалютних резервів відбувався на фоні поступового росту курсу валют в Україні, повідомили у пресслужбі НБУ.

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Нацбанк намагався стримувати зростання курсу, продаючи валюту, та "гасячи" піки попиту на валюту на міжбанківському ринку.

Як змінився попит на валюту

У січні 2020 року на валютному ринку України попит на валюту значно зріс, якщо порівнювати із груднем 2019 року.

Наіональний банк України викупив з ринку 348 мільйонів доларів у січня 2020 року. У той же час продав 250 мільйонів доларів. Таким чином чисте поповнення золотовалютних резервів склало 98 мільйонів доларів.

Що таке золотовалютний резерв і для чого він потрібен?Золотовалютні резерви, фактично, є заощадженнями держави на "чорний день". В історії України було кілька прикладів, як можна ефективно або не дуже використати держрезерви.



Наприклад, президент Віктор Ющенко скористався ними, щоб Україна змогла швидше оговтатися від світової кризи 2007 року. Натомість Янукович спершу використовував резерви, щоб втримувати стабільний курс гривні, а пізніше – щоб не їхати з пустими руками в Ростов.

Як змінився курс валют з початку 2020 року

Від початку 2020 року валюта почала дорожчати. З 28 грудня і впродовж новорічно-різдвяних свят долар тримався на рівні 23,7 гривні, а євро – 26,4 гривні. Загалом упродовж місяця курс виріс майже на 1 гривню.

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Тим часом Нацбанк прогнозує, що загроз для знецінення гривні немає. Національна валюта продовжить зміцнюватись і в 2020 році.



Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу