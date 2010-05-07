"Рівно 15 років тому - 7 травня 1995, напередодні 50-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років, НБУ ввів в обіг першу ювілейну монету незалежної України. Нею стала монета "Перемога у Великій Вітчизняній війні "... Це історична подія, завдяки яуій сучасна українська держава увійшла в почесне коло країн нумізматів світу ", - вказується на сайті НБУ.



За станом на 7 травня 2010 року НБУ ввів в обіг 440 видів пам'ятних і ювілейних монет України.