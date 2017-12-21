НБУ вирішив ліквідувати один з великих банків
06:16, сьогодні 3655 Читать новость на русском
Національний банк України вирішив відкликати ліцензію та ліквідувати націоналізований у 2009 році "Родовід банк".
Про це повідомили у прес-службі фінрегулятора.
Неплатоспроможним "Родовід банк" визнали у лютому 2016 року.
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"Національний банк України за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийняв рішення від 19 грудня 2017 року №811-рш про відкликання банківської ліцензії санаційного банку та ліквідацію Публічного акціонерного товариства "Родовід банк", – зазначили в НБУ.
Джерело: 24 Канал
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