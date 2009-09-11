НБУ визначився

Рада Національного банку затвердила основи грошово-кредитної політики на 2010 рік.

Але як і минулого року, відмовилася від оприлюднення прогнозного курсу долара. За словами голови ради - Петра Порошенка, таке рішення пов’язане з переходом до гнучкого курсу.Петро Порошенко (голова Ради НБУ): "Буде доцільно продовжити практику неоприлюднення прогнозних показників курсу як змінний індикатор основних засад. Ми дотримуємося логіки гнучкого курсу, який виходить з об'єктивних показників ВВП, стану економіки, стану торгівельного балансу."За прогнозами ради Нацбанку зростання валового внутрішнього продукту країни наступного року становитиме 3%, що цілком збігається з прогнозами уряду. А от у решті показників НБУ налаштований більш песимістично. Наприклад інфляцію банкіри очікують на рівні 12,5%, при урядовому прогнозі 9,7%. При цьому, рада НБУ очікує, що вже наступного року сальдо зовнішньої торгівлі повернеться до позитивного рівня і становитиме близько півмільярда доларів.