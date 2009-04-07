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NCAA. Фінал

10:12, 7 квітня 2009 226

Ларі Бьорд та Меджик Джонсон надихнули студентів на рекорди.

Дует легенд американського баскетболу відкрив фінальний матч першого дивізіону американської студентської ліги - NCAA. Ледь не з перших хвилин протистояння стало зрозуміло що 5 в історії титул для свого університету здобудуть хлопці із "Північної Кароліни".Хай і їм не завжди вдавалося докидувати м’яч до кільця, та суперники з "Мічигану" своїми нагодами користуватися не планували. Вже перша половина гри закінчилася з рахунком 55 на 34 за "Кароліною". Зазначимо подібні матчі складаються з 2 періодів по 20 хвилин кожен. Переламати хід поєдинку юнакам з "Мічигану" не вдалося і після перерви навіть попри відчайдушні старання Сутона і Лукаса.З іншого боку Лоусон, Елінгтон та Хенсброу спокою кільцю "Мічигана" не давала - тож 89 на 72 і "Північна Кароліна" встановила одразу 2 рекорди фіналів NCAA - за кількістю набраних очок, та за підсумковою різницею пунктів.  
Джерело: 24 Канал
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Новини за 7 квітня 2009
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