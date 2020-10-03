Якщо ви думаєте, що ви професійні, повні сил, за плечима вже є бодай один десяток років досвіду і що тепер знайти роботу для вас не буде жодних проблем – то ви дуже сильно помиляєтеся. У 2018 киянці Наталі Король виповнилося 36 років, і до цього вона не знала, що таке ейджизм.

Ейджизм (англ. ageism, від слова age – вік) — дискримінація людини на підставі її віку, поширена як у формальних, так і в неформальних сферах життя суспільства. Проявляється в готовності адекватно сприймати і співпрацювати лише з людьми, які відповідають заздалегідь установленим віковим критеріям. Саме поняття "ейджизм" було запропоновано в 1969 році директором Національного інституту старіння, США (англ. National Institute on Aging) геронтологом Робертом Батлером, дослідивши дискримінацію одних вікових груп іншими.

Ейджизм – тема для України дуже нова і не менш актуальна. Думаю, багато хто стикався з цим явищем безпосередньо, а інші чули розповіді про те, як не взяли на роботу через поважний вік або через відсутність досвіду. Наталя Король, зізнається, що ще два роки тому думала, що "застарий" для цієї роботи, це коли тобі як мінімум за 50. А ні, її знайомство з віковою дискримінацією відбулося у 36 років. Жінка розповідає, що тоді шукала роботу, у більшості вакансій було обмеження до 35 років. "У мене був день народження, тоді виповнилося 36, і за кілька днів я побачила чергову вакансію з обмеженням до 35. Мене це дуже обурило, бо я насправді не дуже розуміла, що в мені змінилося за цей рік і чому я не можу претендувати на цю позицію. Аргументація у самій вакансії була, що у них дуже молодий колектив. То, виходить, я себе маю вважати старою вже?" Це був переломний момент для Наталії, вона написала про це пост у Facebook. Її допис набрав тисячі вподобайок, сотні коментарів та приватних звернень, після цього і виникла ідея створити таку онлайн підтримку для тих, кому за 35 і вони у пошуку роботи. Адже Наталія спеціаліст із ринку праці. "Тоді я зрозуміла, що це настільки масштабна проблема, що консультаціями двох-трьох людей я не відбудуся. Для мене це зараз виглядає як стихійне лихо, адже я не розумію, чому виник такий віковий ценз і що насправді робити цим людям, які у розпалі сил, наснаги і, не кажучи що робити людям, яким за 50, а до пенсії ще доволі далеко". Сьогодні сторінку Наталі Король Best Age відвідує тисячі користувачів, жінка консультує українців з різних куточків нашої держави і щоразу переконується, це не проблема одного регіону чи вимогливої столиці, це глобальна загальнодержавна біда.

Більше – читайте у спецпроекті "Не беруть на роботу або що таке ейджизм по-українськи"