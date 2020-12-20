У Києві 19 грудня почалася безстрокова акція протесту біля ринку "Столичний". Акція проходить під гаслом "Продаєш і купуєш на "Столичному "– фінансуєш війну на Донбасі". З півсотні бійців Добровольчого Українського Корпусу "Правий сектор" встановили великий намет на узбіччі Кільцевої дороги, розгорнули плакати і роздають листівки.

Протестувальники кажуть, що, за їхньою інформацією, "Столичний ринок" до сих пір належить кримінальному авторитету Юрію Іванющенку, більш відомому під прізвиськом "Юра Єнакіївський". Цей соратник експрезидента Віктора Януковича ховається від українських правоохоронних органів в Росії, а його чималі статки є джерелом фінансування російської армії і сепаратистів на Донбасі.

"Акція безстрокова. Ми будемо тут стояти до тих пір поки правоохоронні органи не візьмуться за дирекцію ринку і унеможливлять фінансування терористів", – говорить прессекретар ДУК "Правий Сектор" Діана Виноградова.

На ринку закуповують продукти роздрібні торговці і продають їх киянам. Таким чином столичні жителі, не усвідомлюючи того, фінансують війну проти України. Пікетники-ветерани російсько-української війни закликають покупців більше не їздити на ринок за закупівлями. І обіцяють, що з 1 січня 2021 року всі авто, які будуть перебувати на ринку "Столичний", автоматично опиняться в електронній базі "Я підтримую окупантів".

Дивіться фото з акції протесту / Фото "Апостроф":