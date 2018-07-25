Не для "простих смертних": Panasonic готує смартфон майже за 2 тисячі доларів

Компанія Panasonic готує новий смартфон Panasonic Toughbook FZ-N1. Пристрій має дуже міцний корпус і доволі високий прайс – майже 2 тисячі доларів.

Про це повідомляє liliputing.

Як пояснили у компанії, смартфон Panasonic FZ-N1 не розрахований на звичайних користувачів. Ця модель – професійний пристрій, який орієнтований на бізнес.

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Пристрій отримав 4,7-дюймовий дисплей та процесор Qualcomm Snapdragon 660. Він має 3 ГБ оперативної та 32 ГБ флеш-пам'яті. При цьому смартфон має слот для карт microSD, тож вбудовану пам'ять можна розширити до 64 ГБ.

Panasonic Toughbook FZ-N1 орієнтований на бізнес

Пристрій має вбудований сканер штрих-кодів, також ним зручно користуватися мокрими руками або в рукавичках. Окрім того, Panasonic FZ-N1 має 5 кнопок.

Також він оснащений трьома вбудованими мікрофонами, стереодинаміками та датчиком зовнішньої освітленості.

Panasonic FZ-N1 працює під управлінням операційною системою Android 8.1. Він отримав основну камеру з роздільною здатністю на 8 Мп та фронтальну на 5 Мп. Акумулятор має ємність 3200 мАг.

Вартість Panasonic FZ-N1 становить близько 1899 доларів (майже 50 тисяч гривень).

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