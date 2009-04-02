Не до польотів

Українці стали менше літати.

Потік пасажирів повітряного транспорту у першому кварталі цього року скоротився проти аналогічного періоду минулоріч майже на чверть. У Державній авіаційний адміністрації пояснюють, що падіння авіаперевезень викликане не лише економічною скрутою, але також сезонним чинником. У січні-лютому, нібито, пасажири найпасивніші.Олександр Давидов (голова Державіаадміністрації України): "До 40% на чартерних перевезеннях був спад. На внутрішніх лініях - 18%. На регулярних є спад біля 7%." Попри невтішні результати першого кварталу, 2009 рік для української авіаційної галузі, вважає пан Давидов, буде успішнішим за попередні. 6 мільйонів індивідуальних перельотів у минулому році, як і 865 тисяч за минулий квартал - це, за підрахунками чиновника, щонайменше уп'ятеро нижчий показник від потенційно можливого.