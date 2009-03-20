Не дочекаєтесь

Черновецький не збирається перевірятись.

Мер столиці Леонід Черновецький відмовляється проходити психіатричну експертизу, яку йому призначила Верховна Рада. Про це київський міський голова заявив на зустрічі з послом Росії Віктором Черномирдіним. Черновецький заявив, що цитуємо - "здібні люди завжди мали дивності", а також попросив російського посла дати оцінку ситуації, що склалася.Своєю чергою посол Російської Федерації, заявив, що сторона, яку він представляє, звісно висловить свою позицію, але тут же й додав, що це внутрішня справа України. Нагадаємо, психіатричну експертизу Черновецькому призначила тимчасова слідча комісія Верховної Ради, яка розслідує ситуацію у Києві. Столичний мер вже намагався продемонструвати психічне здоров’я і для цього бігав, плавав, та підтягувався. Мовляв - в здоровому тілі - здоровий глузд.