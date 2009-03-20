Не дочекаєтесь

Черновецький не збирається перевірятись.

Мер столиці Леонід Черновецький отримав пропозицію від Міністерства охорони здоров’я пройти психіатричну експертизу, однак, на неї він не піде. Про це Київський міський голова розповів на зустрічі з послом Росії Віктором Черномирдіним, якого й попросив оцінити дії влади, що порадила йому пройти психіатричну експертизу. При цьому Черновецький спробував запевнити російського дипломата, що усі видатні українські політики свого часу пройшли в’язницю. А зробити з Київського голови божевільного, мовляв, українській владі нічого не варто.Леонід Черновецький (Київський міський голова): “Геніальність завжди граничить з безумством. Це чиста правда. Я працюю цілодобово, як і ви, як і багато людей значні. Я по рейтингах, які я з собою приніс, я входжу в десятку найвпливовіших людей в Україні. І моя роль політична і економічна буде зростати”.Черномирдін вислухавши Черновецького заявив, що сторона, яку він представляє звісно висловить свою позицію, однак відразу ж зазначив - це суто внутрішня справа України. Нагадаємо, психіатричну експертизу Черновецькому порадила проти Тимчасова слідча комісія верховної ради, яка вивчає ситуацію у столиці. Сам Леонід Черновецький вже намагався продемонструвати психічне здоров’я і для цього показово бігав, плавав, та підтягувався. мовляв - в здоровому тілі здоровий глузд.