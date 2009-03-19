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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

Не домовились

13:10, 19 березня 2009 219

Коаліційні фракції поки не досягли згоди щодо кадрових питань - відтак не виноситимуть їх сьогодні на розгляд Верховної Ради.

Йдеться про кандидатури на посаду міністра фінансів, міністра закордонних справ а також керівників Антимонопольного комітету, Фонду держмайна і Держкомітету з питань телебачення та радіомовлення. Коаліція нібито вирішила голосувати за нові кадри "в пакеті", водночас кожна з фракцій хоче особисто познайомитися з кожним з кандидатів. Хто вони - поки таємниця. Окрім запропонованого Президентом на посаду голови МЗС Олега Шамшура, жодних прізвищ кандидатів у коаліції не називають. А до президентського кандидата у більшості є певні вимоги. У Блоці Литвина наполягають, аби перед голосуванням Шамшура представив парламенту сам Глава держави. У "Партії регіонів" взагалі образились на кандидата у міністри закордонних справ. Кажуть, Шамшур відмовився зустрічатися з їх фракцією, зіславшись на нестачу часу. Відтак, регіонали традиційно обіцяють проігнорувати голосуваннях з кадрових питань і чекають, коли у відставку піде весь Кабмін на чолі з прем’єркою.   
Джерело: 24 Канал
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Новини за 19 березня 2009
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