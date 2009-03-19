Не домовились

Коаліційні фракції поки не досягли згоди щодо кадрових питань - відтак не виноситимуть їх сьогодні на розгляд Верховної Ради.

Йдеться про кандидатури на посаду міністра фінансів, міністра закордонних справ а також керівників Антимонопольного комітету, Фонду держмайна і Держкомітету з питань телебачення та радіомовлення. Коаліція нібито вирішила голосувати за нові кадри "в пакеті", водночас кожна з фракцій хоче особисто познайомитися з кожним з кандидатів. Хто вони - поки таємниця. Окрім запропонованого Президентом на посаду голови МЗС Олега Шамшура, жодних прізвищ кандидатів у коаліції не називають. А до президентського кандидата у більшості є певні вимоги. У Блоці Литвина наполягають, аби перед голосуванням Шамшура представив парламенту сам Глава держави. У "Партії регіонів" взагалі образились на кандидата у міністри закордонних справ. Кажуть, Шамшур відмовився зустрічатися з їх фракцією, зіславшись на нестачу часу. Відтак, регіонали традиційно обіцяють проігнорувати голосуваннях з кадрових питань і чекають, коли у відставку піде весь Кабмін на чолі з прем’єркою.