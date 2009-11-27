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      ОЩАДБАНК ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Не ходіть, дівчатка...

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      У "Рівер Пелес" були ті, але не всі.

      Міліція довела, що повіями були лише 25 з 83 жінок, затриманих у столичному нічному клубі. Решту правоохоронцям довелося відпустити. Затримані стверджують, що бійці Беркуту хапали всіх підряд у закладі й поряд із ним. Мовляв, "під гарячу руку" спецпризначенців потрапляли не лише молодиці, але й зрілі жінки.Міліціонери нібито намагалися брати навіть працівниць клубу. У Київському управлінні МВС на це відповіли, що нічого незаконного не робили. А те, що більшість жінок відпустили - ще не доказ їхньої невинуватості. Це означає лише, що раніше вони просто не потрапляли в поле зору міліції.
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      сьогодні
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      Теги: Новини України
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      Новини за 27 листопада 2009
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