Не ходіть, дівчатка...

У "Рівер Пелес" були ті, але не всі.

Міліція довела, що повіями були лише 25 з 83 жінок, затриманих у столичному нічному клубі. Решту правоохоронцям довелося відпустити. Затримані стверджують, що бійці Беркуту хапали всіх підряд у закладі й поряд із ним. Мовляв, "під гарячу руку" спецпризначенців потрапляли не лише молодиці, але й зрілі жінки.Міліціонери нібито намагалися брати навіть працівниць клубу. У Київському управлінні МВС на це відповіли, що нічого незаконного не робили. А те, що більшість жінок відпустили - ще не доказ їхньої невинуватості. Це означає лише, що раніше вони просто не потрапляли в поле зору міліції.