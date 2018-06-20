Не хвороба: Супрун розвінчала міф про гомосексуалізм

Виконуюча обов’язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розвінчала міф про гомосексуалізм, вона зазначила, що це не є хворобою.

Про це вона написала на сторінці у Facebook.

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Супрун підкреслила, що наука вже давно довела природність цього явища. До прикладу, у 1500 видів тварин зустрічається гомосексуальна поведінка. Це відбувається не через її спосіб життя, оточення чи характер, а ще до народження тварин.

Вчені досі досліджують природу гомосексуальності.

Потрібно усвідомити, що соціум не може вплинути на сексуальну орієнтацію. Проте він може визначити, чи зможе забезпечувати людям права і можливості, незалежно від неї.

До слова, виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун пояснила, чому морозиво є недієвим способом охолодитись у спеку.

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