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Телеканал новин 24 Новини Здорове життя

Не хвороба: Супрун розвінчала міф про гомосексуалізм

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Супрун розвінчала міф про гомосексуалізм
Супрун розвінчала міф про гомосексуалізм / glavnovosti.com

Виконуюча обов’язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розвінчала міф про гомосексуалізм, вона зазначила, що це не є хворобою.

Про це вона написала на сторінці у Facebook.

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Супрун підкреслила, що наука вже давно довела природність цього явища. До прикладу, у 1500 видів тварин зустрічається гомосексуальна поведінка. Це відбувається не через її спосіб життя, оточення чи характер, а ще до народження тварин.

Вчені досі досліджують природу гомосексуальності.

Потрібно усвідомити, що соціум не може вплинути на сексуальну орієнтацію. Проте він може визначити, чи зможе забезпечувати людям права і можливості, незалежно від неї.

До слова, виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун пояснила, чому морозиво є недієвим способом охолодитись у спеку.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

 
Теги: Здорове життя Здоров'я Уляна Супрун
Джерело: 24 Канал
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