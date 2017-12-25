Не менше 5 країн вже надають Україні озброєння, – ЗМІ

Щонайменше 5 європейських країн продають Україні боєприпаси та озброєння. Однак, що стосується поставок летальної зброї, то тут для країн існує обмеження.

Про це заявив директор ДП "Спецтехноекспорт" Павло Барбул, в коментарі для "Радіо Свободи".

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"Зокрема ВОГ-17 і ВОГ-25, боєприпаси для гранатометів, деякі артилерійські припаси – 100 мм та 152 мм – це те, що з невідкладного. Я не буду називати країни, кількості або ціни, але ми це отримуємо", – пояснив Барбул.

Що ж стосується летального озброєння, то за словами експерта, то ту існує обмеження щодо постачання такої зброї до країни, яка воює.

"Ситуація з постачанням летальної зброї до воюючої країни є обмеженням для всіх. У нас є ситуації, коли деякі компанії не змогли отримати ліцензії на постачання припасів вже протягом двох років", – додав він.