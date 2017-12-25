15:44
25 груд 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
РІЗДВО МОСКВА СТАНІСЛАВ ЄЖОВ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Нова
Вєсті Кремля
20:18, 23 грудня
Вєсті.UA.Жир. Відьмацька партія Савченко. Гардероб найбільшого патріота
Вєсті.UA
20:39, 23 грудня
Мільярд в кишеню: хто дерибанить особливо цінну державну землю
ЦРУ
09:06, 20 грудня
Як Кабмін запхав свого носа в унітази
Підсумки дна
18:00, 10 грудня
Згадати Все. Зв’язок у домобільну еру
Згадати все
23:48, 21 грудня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
РІЗДВО МОСКВА СТАНІСЛАВ ЄЖОВ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ

Не менше 5 країн вже надають Україні озброєння, – ЗМІ

10:47, сьогодні 1105 Читать новость на русском
Павло Барбул
Павло Барбул / radiosvoboda.org

Щонайменше 5 європейських країн продають Україні боєприпаси та озброєння. Однак, що стосується поставок летальної зброї, то тут для країн існує обмеження.

Про це заявив директор ДП "Спецтехноекспорт" Павло Барбул, в коментарі для "Радіо Свободи".

Читайте також: В МЗС Росії зробили заяву щодо планів США надати зброю Україні

"Зокрема ВОГ-17 і ВОГ-25, боєприпаси для гранатометів, деякі артилерійські припаси – 100 мм та 152 мм – це те, що з невідкладного. Я не буду називати країни, кількості або ціни, але ми це отримуємо", – пояснив Барбул.

Що ж стосується летального озброєння, то за словами експерта, то ту існує обмеження щодо постачання такої зброї до країни, яка воює.

"Ситуація з постачанням летальної зброї до воюючої країни є обмеженням для всіх. У нас є ситуації, коли деякі компанії не змогли отримати ліцензії на постачання припасів вже протягом двох років", – додав він.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Зброя
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Міжнародна панорама: чим жив світ у 2017 році
21 грудня, 19:01 Міжнародна панорама: чим жив світ у 2017 році
Юрій Мацула 821
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня , 19:11
Зустріч Волкера та Суркова: у Белграді говорили про війну на Донбасі
 7 жовтня , 19:12
У СБУ повідомили нові подробиці щодо атаки вірусом Petya
4 липня , 17:52
Жертвуючи 5 грн, клієнти WOG рятують тисячі дітей
 26 грудня , 09:40
Skoda Superb – комфортний "лімузин" за доступною ціною
 24 листопада , 15:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук