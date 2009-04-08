Не на тих напали

Сомалійські пірати замість мільйонного викупу отримали на горіхи.

Американський екіпаж захопленого корсарами судна відбив корабель у піратів. Про це повідомили джерела у Пентагоні. Вже колишнім бранцям вдалося захопити одного із нападників, решта злочинців втекли. Пірати захопили судно датське "Маерск Алабама", яке зафрахтували американці, в Індійському океані.На борту корабля перебуває 20 громадян США. Судно має контракт із Пентагоном. Це вже 6 іноземний корабель, який потрапив до рук сомалійських піратів за останній тиждень. Незважаючи на те, що більше десятка військових кораблів із різних країн патрулюють води Сомалі, пірати за останній місяць захопили 15 суден.