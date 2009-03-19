Не напозичалися?

Столиця братиме мільярдний кредит під заставу будівель кількох Міністерств, центрального РАГСу та приміщення ДАІ.

Так вирішила позачергова сесія Київради, аби міська влада змогла розрахуватися з Київенерго за різницю між тарифами на тепло та собівартістю теплової енергії. Позику проситимуть в одному з державних банків, який перед цим отримає рефінансування НБУ.Алла Шлапак (депутат Київради, співголова фракції Блоку Черновецького): “Весь цей перелік, це абсолютно перелік державних органів, тобто фактично жодної копійки місто з цих приміщень не має. І цей залог він є формальним. тому, що не було ще прецеденту і не буде, щоб державні органи стали тим предметом торгу, або їм будуть розраховуватись. Усі кредити. незважаючи на кризу місто Київ повертає. Повертає вчасно”.Віддавати борг столиця планує у 2010-11 роках. Гроші на це, нібито, проситимуть в держбюджеті. З таким рішенням не погодилась опозиція. Депутати від Блоків Кличка та Катеринчука вимагали, щоб спочатку Київенерго обґрунтувало суму виставленого боргу. Крім того не визначеними залишаються ані відсоткова ставка по кредиту, ані остаточний перелік заставного майна.Валерій Карпунцов (депутат Київради, Блок Віталія Кличка): “Аргументація того, що це було спеціально зроблено, щоб неможливо було забрати це - блеф. Ми знаємо, як зараз за господарськими зобов`язаннями легко забрати власність”.За словами столичних опозиціонерів, Київ вже має кредиторську заборгованість у 5 мільярдів. А за ті мільярд 200 мільйонів, які столиця планує позичити зараз, за кілька років доведеться віддавати майже вдвічі більше. Опозиційні фракції також незадоволені тим, що на момент голосування було не відомо, на що, окрім погашення боргів перед Київенерго, мерія збирається витрачати позичені гроші.