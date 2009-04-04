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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

"Не наш"літак?

18:11, 4 квітня 2009 270

Ужгородські митники затримали приватний літак за порушення митних правил.

Повітряне судно прямувало рейсом "Прага-Київ-Ужгород", його капітаном є громадянин Сполучених Штатів. Як повідомив міністр внутрішніх справ Юрій Луценко, приводом для затримання стала відсутність всіх необхідних для здійснення рейсу документів. Більш того, міністр має підозру, що літак прибув з Києва до Ужгорода на замовлення глави Секретаріату Президента України Віктора Балоги. Юрій Луценко (міністр внутрішніх справ України): "Це пересування проводиться на літках, які не пройшли розмитнення на території України, прилітають по виклику з-за кордону і всупереч дійсному законодавству роблять внутрішні рейси. Саме тому вчора ввечері митники Закарпаття затримали цей літак, звернулися з листом до Міністерства внутрішніх справ України щодо охорони громадської безпеки".За словами Луценка, наразі летовище охороняють співробітники УБОЗ Закарпатської області. Нагадаємо, півроку тому МВС передало до Генеральної Прокуратури матеріали про можливі зловживання голови Секретаріату Президента Віктора Балоги - він, буцімто, використовував літаки державної авіакомпанії "Україна" не зі службовою метою.  
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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Новини за 4 квітня 2009
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