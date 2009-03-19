Лелеки запізнюються.

19 березня, яке традиційно є датою повернення лелек із теплих країв, птахи не прилетіли. На заваді стала холодна погода.Андрій Бокотей (орнітолог): “В таких умовах і летіти дуже важко. І прилетівши навіть буде важко знайти корм. Вони вже десь не далеко вони на підльоті Але вони чекають кращої погоди. Якщо така погода буде тривати досить довго то вони все одно прилетять”.Ще у давнину лелеку вважали птахом долі, провісником щастя і добробуту. Люди вірили - в господі, де птах зів’є гніздо, буде сімейне благополуччя, господарі зберуть гарний урожай, а в околицях гнізда добре родитимуть фрукти. Село, в якому поселилося багато лелек, могло розраховувати на багатий урожай і не боятися посухи.