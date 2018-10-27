"Не вмістилися": п'яна жінка з дітьми у багажнику роз'їжджала Львовом

Напередодні близько 23:00 у Львові на вулиці Липинського патрульні зупинили автомобіль Mercedes-Benz, оскільки його водійка порушила правила. Як згодом з'ясувалося, у багажнику машини перебували діти, а кермувальниця була у стані алкогольного сп'яніння.

Про це повідомляє прес-служба Патрульної поліції Львівської області.

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"Патрульні зупинили транспортний засіб за порушення правил перевезення водієм пасажирів. За кермом була 37-річна львів’янка. У салоні перебували п’ять дорослих, а у багажному відділенні – троє дітей. Свій вчинок вона пояснила тим, що діти просто не вмістилися", – зазначають правоохоронці.

За їхніми словами, від водійки було чути запах алкоголю. Крім того, її поведінка свідчила про можливий стан сп’яніння. Опісля ці підозри підтвердили покази драгера – 0,36 проміле алкоголю було виявлено в її крові.

У підсумку на жінку винесли постанову за порушення правил дорожнього руху та склали протокол за керування в нетверезому стані. Також посвідчення водія патрульні вилучили до рішення суду.

Нагадаємо, нещодавно у Львові п’яний водій під час руху розтрощив аж чотири припарковані машини. У підсумку на нього склали аж вісім протоколів.