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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

Не все втрачено?

23:00, 4 березня 2009 233

БЮТ поверне В.Огризка в уряд, якщо той вибачиться перед прем'єром.

Пробачення прем'єрки - ціна повернення на посаду. Фракція Блоку Юлії Тимошенко готова повернути Володимира Огризка у міністерське крісло задля збереження коаліції. Щоправда, за однієї умови. Володимир Огризко повинен вибачитися перед урядом та Юлією Тимошенко за, цитуємо, "дії, які завдали шкоди репутації уряду та репутації України". Лише після цього БЮТівці готові спільно з НУНС та Блоком Литвина проголосувати за повернення Володимира Оргизка на посаду міністра закордонних справ.В БЮТі переконані - на посаді чільника МЗС Огризко проводив "диверсантську" діяльність. Зокрема, соратники Тимошенко закидають екс-міністру неодноразовий зрив закордонних візитів прем’єра, а також поширення каналами МЗС неправдивої інформації про діяльність уряду. Зокрема, БЮТівці не можуть пробачити Огризку листи, які розсилало МЗС посольствам іноземних держав, в яких просило вважати дії прем’єрки помилковими, а заяви - неправдивими.   
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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Новини за 4 березня 2009
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