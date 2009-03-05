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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

Не всіх винних покарали

21:37, 5 березня 2009 245

Кримські татари вимагають покарати справжніх винуватців трагедії.

Кримські татари вважають, що справжнім винуватцям трагедії, що сталась у помешканні Хаірових, коли до них помилково увірвались "беркутівці" - вдалось уникнути відповідальності. З вимогою покарати головного організатора операції татари вийшли на центральну площу міста.Заір Смєдляєв (керівник секретаріату Меджлісу кримськотатарського народу): “Організатори цього пікету вимагають звільнення керівника цієї спецоперації, полковника міліції Федоряна і притягнення його до кримінальної відповідальності“.Вимогу мітингувальників у кримському управлінні МВС - не коментують. Лишень зазначили, що в результаті службової перевірки Миколі Федоряну оголошено сувору догану. Однак, міністр внутрішніх справ Юрій Луценко налаштований категорично - каже, головні покарання ще попереду.Юрій Луценко (міністр внутрішніх справ): “Так, начальство будемо карати, 23 чоловіки - це не все, я ще своїм наказом півтора десятка звільню”.Нагадаємо, 22 лютого бійці "Беркута" увірвались у помешкання сім’ї Хаїрових, де за інформацією правоохоронців, переховувався підозрюваний у викраданні 23-річної дівчини. "Беркутівці" застосували під час штурму світлошумові гранати, господарю оселі пошкодило руку, яку довелось ампутувати. 
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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Новини за 5 березня 2009
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