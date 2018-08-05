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Небезпечна гра могла бути причиною самогубства 12-річної дівчинки

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Небезпечна гра швидко шириться у мережі
Небезпечна гра швидко шириться у мережі / Фото з відкритих джерел

В Аргентині поліція розслідує самогубство 12-річної дівчинки. Дитина наклала на себе руки біля свого будинку, однією із версій трагедії може бути гра Momo в месенджері WhatsApp.

Про це пише видання Buenos Aires Times.

Перед тим як повіситись, дівчинка записала моменти, які передували її самогубству. Тож поліцейські вважають, що хтось запропонував дівчинці накласти на себе руки. Ця небезпечна гра Momo (щось на кшталт "Синього кита"), нині активно поширюється і Японії через месенджер WhatsApp.

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Тож дівчинка може стати першою дитиною в Аргентині, що загинула через небезпечну гру у WhatsApp.

Зараз поліція розшукує 18-річного підлітка, який, як вважають, спілкувався з жертвою в соціальних мережах.

Небезпечна гра Momo полягає у тому, що користувач під ніком Momо несподівано з'являється в списку контактів підлітка в WhatsApp і починає його залякувати і примушувати до тих чи інших дій.

На аватарці користувача фото скульптури, створеної компанією Link Factory. Її вперше виставили в галереї жахів Vanilla Gallery в 2016 році. Це робота японського художника Мідорі Хаясі.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Інтернет Техно Самогубство Аргентина Ігри
Джерело: 24 Канал
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